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Пелоси: показания Тейлора и Кента подтвердили обвинения против Трампа во взяточничестве

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Показания временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, которые выступили в среду на первых публичных слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа, подтвердили обвинения во взяточничестве против американского лидера. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге для журналистов спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Вчера вы видели, как назначенные президентом люди говорили очень недвусмысленные вещи", - сказала она. "Эти разгромные показания подтвердили факты взяточничества", - подчеркнула Пелоси. "Президент злоупотребил властью и нарушил свою клятву, угрожая приостановить предоставление военной помощи и поставив в качестве условия встречи в Белом доме проведение расследования в отношении его политического противника", - добавила спикер.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". По словам Пелоси, под взяточничеством в данном случае она подразумевает действия президента по принципу "услуга за услугу".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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