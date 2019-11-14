СМИ: в Гонконге умел мужчина, подвергшийся атаке демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 ноября. /ТАСС/. 70-летний житель Гонконга, работавший уборщиком, скончался в четверг поздно вечером в больнице от ран, полученных в результате атаки со стороны антиправительственных демонстрантов. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Радикалы проломили кирпичом голову пожилому мужчине после возникших разногласий на политической почве. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался через сутки.

В минувший понедельник в городе был отмечен другой шокирующий инцидент, в ходе которого участник акций протеста облил горючей жидкостью и поджог 57-летнего прохожего, который подверг критике действия митингующих. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Антиправительственные демонстранты в масках из числа студенческой молодежи с начала текущей недели усилили свои выступления. Они блокируют дороги, возводят баррикады, устраивают поджоги и акты вандализма в метро. На фоне беспорядков в городе закрыты все школы.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они стали не столь масштабными, как раньше, но более ожесточенными, и все чаще сопровождаются насилием.