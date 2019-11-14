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Рада поддержала в I чтении выведение земель вне населенных пунктов из госсобственности

Депутаты также проголосовали за законопроект об обязательном использовании электронных аукционов для аренды или продажи земель

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Верховная рада разрешила передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Соответствующий законопроект в первом чтении, которым внесены изменения в Земельный кодекс и ряд других законодательных актов, поддержали в четверг 272 депутата.

Проект предлагает, в частности, передачу в коммунальную собственность сельских, поселковых и городских советов земли, которые находятся в собственности государства. "Принятие этого проекта закона позволит существенно сократить коррупцию в сфере земельных отношений, увеличить материальную базу местного самоуправления", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, документ предусматривает, что у Рады отберут полномочия по согласованию "изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятия земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций".

В проекте закона предусмотрена также ликвидация институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель. Функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к местным советам, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие контролирующие функции передадут областным администрациям.

Депутаты также проголосовали в первом чтении за законопроект об обязательном использовании электронных аукционов для аренды или продажи земель, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Накануне Рада приняла в первом чтении законопроект, открывающий рынок земли с 1 октября 2020 года.

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