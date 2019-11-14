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Экс-посол США в РФ Хантсман объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Юты

Он считает Юту величайшим штатом в Америке

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший посол США в России Джон Хантсман заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Об этом сообщает в четверг газета Politico.

"Для нас большая часть объявить о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора величайшего штата в Америке", - заявил дипломат, в прошлом уже занимавший эту должность.

Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года, а 3 октября 2019 года его полномочия на этом посту завершились. 17 октября президент США Дональд Трамп предложил Сенату Конгресса США рассмотреть кандидатуру Джона Салливана на должность посла в Москве.

Хантсман ранее работал послом в Сингапуре (1992-1993), занимал должность губернатора штата Юта (2005-2009), был послом в КНР (2009-2011). В мае 2011 года он объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода сообщил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме.

Теги
СШАРоссияХантсман, Джон
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