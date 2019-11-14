В США положительно оценили действующие с Россией каналы по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. США и Россия поддерживают хорошие каналы по Сирии на всех уровнях. Об этом заявил в четверг на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Несмотря на различия с Россией в подходах по решению конфликта в целом, военные США всесторонне контактируют с российской стороной на ежедневной основе на высоком уровне, - сказал он. - [Это необходимо] для гарантии того, что военные операции на близком расстоянии не приведут к проблемам".

Джеффри посоветовал обратиться в Пентагон за более детальной информацией о действиях США в Сирии. "Но мы говорили с российской стороной на политическом уровне много раз. Очень хорошие каналы на всех уровнях", - отметил дипломат.