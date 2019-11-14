Две ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в четверг вечером две ракеты по израильской территории, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги сообщаем, что две ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных. Ранее пресс-служба проинформировала о том, что сирены ПВО сработали в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа.

Это уже третий ракетный обстрел территории Израиля после начала в четверг в 05:30 по местному времени (06:30 мск) перемирия, договоренность о котором была достигнута в Египте после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными. Около полудня 14 ноября из Газы были выпущены пять ракет, две из них были перехвачены, еще через пять часов "Железный купол" перехватил один выпущенный по Израилю снаряд. Израильские военные пока не проводили ответные удары на эти атаки.

По данным армии Израиля, за 50 часов с утра 12 ноября, когда начался последний виток противостояния, радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены. В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов в секторе погибли более 30 человек. В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что "около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты".