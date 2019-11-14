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Кризис в Сирии

Госдеп: США призывают сотрудничать с курдами в вопросе репатриации иностранных боевиков

В ведомстве считают, что на данный момент ситуация с иностранными террористами-боевиками является относительно стабильной, но все может измениться

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США считают, что страны должны напрямую работать с курдскими "Силами демократической Сирии" в вопросе репатриации боевиков. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"Президент США последовательно заявляет, и я сегодня [на встрече представителей коалиции США по Сирии] обратил на это внимание партнеров, что страны имеют обязательства по репатриации своих граждан и должны судить их за преступления, - сказал дипломат. - Мы также призвали реинтегрировать и реабилитировать невиновных, в частности детей. Никто не должен считать, что США или кто-либо еще решат проблему за них".

"На нас всех лежит ответственность, чтобы гарантировать, что боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) не смогут никогда вернуться на поле боя. Мы должны предотвратить воспитание ими нового поколения террористов", - подчеркнул Сейлс. По его словам, на данный момент ситуация с иностранными террористами-боевиками смотрится "относительно стабильной", но все может измениться.

Дипломат призвал предпринять срочные усилия по репатриации уже сейчас, "пока мы можем это сделать". "Призываем страны напрямую работать с "Силами демократической Сирии", которые прилагают большие усилия, чтобы охранять и гуманно содержать их [боевиков]".

Процесс репатриации

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о планах Анкары по репатриации со своей территории задержанных членов группировки ИГ в страны, где они зарегистрированы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что между Россией и Турцией существуют каналы общения по линии разных ведомств, где обсуждается в том числе тема возвращения боевиков.

Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепартамента также сообщал, что США ведут консультации с Россией о возможной передаче ей присоединившихся к террористическим группировкам россиян, захваченных в Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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