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Военная операция Турции на севере Сирии

ООН отмечает продолжение столкновений на границе Турции и Сирии

В организации добавили, что с момента эскалации погибли 49 мирных граждан

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) констатирует продолжение вооруженных столкновений в ряде приграничных с Турцией районах Сирии. Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Я продолжаю внимательно следить за развитием событий на северо-востоке Сирии, - сказал он. - После достигнутых 17 и 22 октября соглашений уровень насилия снизился. Однако столкновения продолжаются в приграничных зонах, в особенности в Рас-эль-Айне и Телль-Абъяде".

"Управление Верховного комиссара по правам человека получило сообщения о том, что с момента эскалации 49 мирных граждан погибли из-за авиаударов, наземных ударов, снайперского огня, а также расправ со стороны вооруженных группировок", - добавил Лоукок.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям предписывалось к вечеру 29 октября полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. В день истечения срока ультиматума министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении отвода вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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