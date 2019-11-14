AP: дипломат США слышала разговор Трампа с постпредом при ЕС о деле Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудница американского посольства в Киеве слышала телефонный разговор, во время которого президент США Дональд Трамп якобы интересовался началом расследования на Украине в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

С утверждениями о том, что 26 июля данная беседа имела место, выступил в среду временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей. Дипломат утверждал, что его помощник частично слышал состоявшийся в июле разговор Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом, который находился в Киеве. По словам Тейлора, американский лидер тогда спрашивал Сондланда по поводу расследования на Украине. Дипломат будто бы заверил президента США, что Киев готов сделать все, что требуется.

По сведениям источников агентства, помощника Тейлора зовут Дэвид Холмс, хотя в официальном порядке его имя не называли. Холмс, как ожидается, выступит перед конгрессменами на закрытых слушаниях в пятницу. Кроме того, Associated Press утверждает, что указанный разговор слышала еще одна сотрудница посольства США в Киеве. Ее зовут Сурия Джэнти, она работает в дипмиссии с сентября 2018 года и отвечает за вопросы, касающиеся связей между американским бизнесом и украинским энергетическим сектором.

В публикации говорится, что Сондланд во время телефонной беседы с Трампом находился в ресторане в Киеве. Там же якобы были Холмс и Джэнти. Опрошенные агентством действующие и бывшие официальные лица заострили внимание на том, что Сондланд, беседуя по сотовому телефону с Трампом в общественном месте на Украине, серьезно нарушил бы требования безопасности.

Источники телеканала CNN полагают, что прослушивать телефон Сондланда во время разговора могли разведывательные службы России и других стран. Каких-либо подтверждений этого телеканал не привел.

Трампа в среду попросили прокомментировать утверждения Тейлора относительно указанного разговора. "Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", - ответил американский лидер. Он напомнил о более ранних заявлениях Сондланда. "Он отмечал, что говорил со мной очень недолго, а я сказал: "Никаких обменов [между Вашингтоном и Киевом] ни при каких обстоятельствах". "И это правда, - добавил Трамп. - Про остальное я ничего не слышал".