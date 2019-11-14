Премьером Ливана может стать экс-глава Минфина

ТАСС, 15 ноября. Новым премьер-министром Ливана может стать бывший руководитель Минфина республики Мухаммед Сафади. Об этом написал в пятницу в Twitter лидер входящего в "Коалицию 8 марта" движения "Таухид" Виам Ваххаб.

"Достигнуто согласие по Мухаммеду Сафади как главе правительства политиков и технократов", - указал Ваххаб. Как уточняет местный телеканал LBCI, соглашение достигнуто между движением и.о. премьера Саада Харири "Аль-Мустакбаль", Свободным патриотическим движением, движением "Амаль" и шиитской партией "Хезболлах".

Волна массовых протестов в Ливане, начавшаяся 17 октября, привела к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Харири. Демонстранты в ходе митингов требуют теперь роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Новая волна протестного движения вызвана негативной реакцией активистов на интервью президента республики Мишеля Ауна, которое транслировали во вторник местные телеканалы. Глава государства призвал участников уличных акций разойтись по домам, предупредив, что если массовые демонстрации и шествия будут продолжаться, то это приведет к экономической катастрофе. По его словам, акции на площадях могут вылиться в любой момент в междоусобицу.