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Политический кризис в Боливии

В Аргентине заявили, что в страну прибыли несколько боливийских чиновников

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич уточнила, что эти чиновники пока не запрашивали политическое убежище

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Несколько боливийских чиновников въехали в Аргентину туристами, опасаясь за свою безопасность на родине. Об этом сообщила в четверг министр безопасности Патрисия Буллрич.

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"Они решили приехать в Аргентину, безусловно, для того, чтобы укрыться на какое-то время", - сказала она на пресс-конференции.

Буллрич отметила, что они въехали туристами и не запрашивали политическое убежище. "Эти действующие и бывшие чиновники будут защищены", - добавила она.

По словам министра, в общей сложности в Аргентину въехали "меньше шести человек" и все они являются действующими или бывшими чиновниками регионального уровня.

Теги
АргентинаБоливияПолитический кризис в Боливии
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