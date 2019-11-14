Аньес: сторонники Моралеса могут бороться за пост президента Боливии на выборах

ТАСС, 15 ноября. Лидеры "Движения к социализму" экс-президента Боливии Эво Моралеса не будут допущены к участию в новых выборах главы государства, однако их сторонники смогут выдвинуть свои кандидатуры на пост президента. Об этом в четверг заявила и.о. президента южноамериканской страны Жанин Аньес.

"С этого момента "Движение к социализму" располагает всеми правами на участие во всеобщих выборах. Эво Моралес и Альваро Гарсиа [бывший вице-президент] не имеют права на четвертый срок", - приводит ее слова газета El Mundo.

Ранее Херхес Хустиниано Атала, занимающий должность министра при президенте, заявил, что боливийское правительство, назначенное и.о. президента Жанин Аньес, не собирается преследовать сторонников Эво Моралеса.