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Политический кризис в Боливии

Аньес: сторонники Моралеса могут бороться за пост президента Боливии на выборах

И.о. президента страны подчеркнула, что Эво Моралес не имеет права на четвертый срок

ТАСС, 15 ноября. Лидеры "Движения к социализму" экс-президента Боливии Эво Моралеса не будут допущены к участию в новых выборах главы государства, однако их сторонники смогут выдвинуть свои кандидатуры на пост президента. Об этом в четверг заявила и.о. президента южноамериканской страны Жанин Аньес.

"С этого момента "Движение к социализму" располагает всеми правами на участие во всеобщих выборах. Эво Моралес и Альваро Гарсиа [бывший вице-президент] не имеют права на четвертый срок", - приводит ее слова газета El Mundo.

Ранее Херхес Хустиниано Атала, занимающий должность министра при президенте, заявил, что боливийское правительство, назначенное и.о. президента Жанин Аньес, не собирается преследовать сторонников Эво Моралеса.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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