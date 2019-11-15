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WSJ: США предостерегли Египет от покупки истребителей у России

Издание подчеркивает, что письмо госсекретаря и министра обороны США было направлено на фоне визита в Каир министра обороны России Сергея Шойгу

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения Каиром российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме, направленном в среду министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки госсекретарем США Майклом Помпео и министром обороны США Марком Эспером. Содержание письма приводит газета The Wall Street Journal.

"Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности", - указывается в документе. Издание приводит слова представителя Госдепартамента, который на условиях анонимности указал, что предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона. The Wall Street Journal подчеркивает, что письмо Помпео и Эспера было направлено на фоне визита в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В мае этого года Помпео уже заявлял о том, что США рассчитывают на отказ Египта от покупки Су-35 у России. "Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих систем будут введены санкции в рамках CAATSA [закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"]. Мы получили заверения от них, что они понимают [возможные последствия]. Надеюсь, что они решат не совершать эту покупку", - сказал он. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Теги
СШАЕгипетРоссияПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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