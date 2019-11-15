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Кризис в Сирии

Главы МИД стран малой группы по Сирии выступили за ее территориальную целостность

Главы внешнеполитических ведомств отметили также, что начало работы Конституционного комитета Сирии в Женеве может стать первым шагом на пути к политическому урегулированию в республике

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран так называемой малой группы по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США, Франция) выступили за территориальную целостность и суверенитет этой арабской республики. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи.

"Мы по-прежнему привержены делу поддержания суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и выступаем против вынужденных демографических изменений. Мы, в частности, призываем все стороны на северо-востоке [Сирии] немедленно прекратить огонь и завершить все военные наступательные операции", - отмечается в заявлении.

Страны малой группы "обязались не предоставлять помощь для переселения сирийских беженцев на северо-восток Сирии", если оно небезопасно и недобровольно и не проводится в достойных условиях. Они считают, что начало работы Конституционного комитета Сирии в Женеве "может стать первым шагом на пути к политическому урегулированию" в арабской республике. "После более чем восьми лет насилия не существует военного решения, которое могло бы принести в Сирию стабильность, позволить перемещенным сирийцам благополучно и добровольно вернуться в свои дома и победить терроризм", - считают главы внешнеполитических ведомств стран группы.

"Мы также призываем к немедленному и действительному прекращению боевых действий в Идлибе, включая немедленное прекращение нападений на гражданское население. Кроме того, мы подчеркиваем необходимость эффективной борьбы с террористической угрозой, исходящей из Идлиба и северо-запада Сирии", - отмечается в документе.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось 30 октября.

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СШАСирияКризис в Сирии
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