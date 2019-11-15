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Ситуация на Корейском полуострове

Эксперты: около 80 военных самолетов сконцентрированы в аэропорту на востоке КНДР

Эксперты группы 38 North считают, что в Вонсане, возможно, будет проведен крупный смотр ВВС КНДР с участием Ким Чен Ына

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Около 80 истребителей, бомбардировщиков и других военных самолетов сконцентрированы сейчас в аэропорту крупного города Вонсан на восточном побережье КНДР. На основе анализа снимков космической разведки об этом сообщила в пятницу на своем сайте исследовательская группа 38 North при американском Университете имени Джонса Хопкинса, которая занимается сбором и обработкой информации о севере Кореи.

Фотографии, как пояснили эксперты этой организации, были сделаны 11 и 13 ноября. На них отчетливо видны боевые и транспортные самолеты, которые заполняют взлетно-посадочную полосу и другие пространства летного поля в аэропорту Вонсана. Как сообщается, они стоят там буквально крылом к крылу.

Эксперты группы 38 North высказывают предположение, что в Вонсане, возможно, будет проведен крупный смотр ВВС КНДР с участием лидера страны Ким Чен Ына.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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