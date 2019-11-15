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Политический кризис в Боливии

МИД Боливии отозвал посла на Кубе и постпреда при ООН, отказавшихся уйти в отставку

Глава МИД Карен Лонгарик вызвала посла Кубы в Боливии из-за сообщений о том, что кубинцы участвуют в беспорядках в южноамериканской республике

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Посол Боливии на Кубе Ариана Камперо и постоянный представитель республики при ООН Саша Льоренти были отозваны со своих должностей после того, как заявили, что не уйдут в отставку. Об этом сообщила в четверг глава МИД Карен Лонгарик, назначенная временным главой государства Жанин Аньес.

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"Мы их немедленно отзовем с должности", - приводит ее слова газета La Razon. Лонгарик также вызвала в МИД посла Кубы в Боливии из-за сообщений о том, что кубинцы участвуют в беспорядках в южноамериканской республике.

Ранее министр заявила, что рассчитывает, что Льоренти и Камперо подадут в отставку. После этого посол Боливии на Кубе написал в Twitter, что "не подавал в отставку и не подаст", так как был назначен "конституционным президентом Эво Моралесом". "Я не подам в отставку, меня назначили конституционный президент Эво Моралес и Многонациональная законодательная ассамблея, избранная народом", - написала в свою очередь Камперо, назвав при этом "незаконным кабинет министров", назначенный Аньес.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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