СМИ: и.о. президента Боливии назначила еще пять министров временного правительства

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг привела к присяге пять министров. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Министром углеводородов и энергетики был назначен оппозиционный сенатор Виктор Уго Самора Кастедо, министром производственного развития - Вильфредо Рохас Парада. Министерство здравохранения возглавил Анибаль Крус Сенсано, культуры - Марта Юхра Апаса, спорта - Мильтон Наварро Мамани.

В среду Аньес уже назначила 11 глав ведомств. Всего в правительстве Боливии 20 министерских мест.