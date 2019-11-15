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Политический кризис в Боливии

СМИ: и.о. президента Боливии назначила еще пять министров временного правительства

Ранее Жанин Аньес уже назначила 11 глав ведомств

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг привела к присяге пять министров. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Министром углеводородов и энергетики был назначен оппозиционный сенатор Виктор Уго Самора Кастедо, министром производственного развития - Вильфредо Рохас Парада. Министерство здравохранения возглавил Анибаль Крус Сенсано, культуры - Марта Юхра Апаса, спорта - Мильтон Наварро Мамани.

В среду Аньес уже назначила 11 глав ведомств. Всего в правительстве Боливии 20 министерских мест.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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