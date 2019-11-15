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Токио и Сеул провели консультации на уровне МИД на фоне обострения отношений

В ходе консультаций стороны не добились консенсуса по проблеме принудительного труда

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Япония и Южная Корея провели в пятницу в Токио консультации на уровне глав департаментов МИД, которые прошли на фоне серьезного обострения отношений между двумя государствами. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В то же время отмечается, что в ходе прошедших консультаций сторонам не удалось добиться консенсуса по проблеме принудительного труда. Подчеркивается, что японская сторона в очередной раз призвала Южную Корею соблюдать достигнутые ранее договоренности и следовать нормам международного права.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. В августе Токио вывел Сеул из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам. В сентябре Южная Корея исключила Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
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