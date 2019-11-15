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Акции протеста в Гонконге

МИД КНР осудил нападение демонстрантов в Лондоне на министра юстиции Гонконга

Посольство Китая в Лондоне также призвало британскую полицию провести тщательное расследование инцидента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Китая и Гонконга в пятницу выступили с решительным осуждением инцидента с нападением группы демонстрантов в Лондоне на секретаря (министра) по вопросам юстиции гонконгского правительства Терезу Чэн (Чжэн Жохуа). Комиссариат МИД КНР в Гонконге в этой связи заявил, что "уже сделал серьезное представление Генеральному консульству Великобритании".

Возмущение в связи с инцидентом также выразило китайское посольство в Лондоне. "Во время визита в Великобританию секретарь по вопросам юстиции Специального административного района (САР) Гонконг Тереза Чэн была окружена и подверглась преследованию со стороны десятков антикитайских активистов, сторонников сепаратизма. Она была повалена на землю и травмировала руку. Мы выражаем решительное негодование и осуждение случившегося", - говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство призвало британскую полицию провести "тщательное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности, а также усилить охрану китайского персонала и учреждений" в этой стране.

"Сторонники насилия и беззакония, координируя действия через онлайн-коммуникации, организовали вопиющее нападение на высокопоставленного чиновника правительства Гонконга. Это еще раз доказало, что их реальное намерение состоит в том, чтобы дестабилизировать Гонконг, парализовать правительство САР и подорвать принцип "одна страна - две системы". Теперь они выносят свое насилие за рубеж, в Великобританию", - отметило посольство КНР в этой стране.

Дипмиссия подчеркнула, что действия радикалов "заслуживают единогласного осуждения не только всего китайского народа, включая соотечественников из Гонконга, но и британской общественности и международного сообщества". С решительным осуждением случившегося в пятницу также выступила глава гонконгской администрации Кэрри Лам, назвав это "варварским актом, нарушающим принципы цивилизованного сообщества".

Тереза Чэн, находящаяся с визитом в Лондоне для участия в симпозиуме по вопросам арбитража, в четверг подверглась преследованию группы антикитайских демонстрантов. Она была окружена тремя десятками протестующих в масках, которые выкрикивали в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка. Окруженная агрессивно настроенной толпой, она упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося не ясно, толкнул ли ее кто-то из протестующих, или она споткнулась сама. В связи с инцидентом чиновница написала заявление в полицию.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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