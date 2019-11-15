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Министр обороны США призвал Сеул и Токио продлить соглашение об обмене разведданными

Марк Эспер предложил сесть за стол переговоров и преодолеть разногласия

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Республика Корея и Япония должны сотрудничать с целью продления соглашения об защите конфиденциальности при обмене разведывательной информацией (GSOMIA). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Сеуле министр обороны США Марк Эспер по итогам 51-го ежегодного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности.

"Это соглашение - важный инструмент, особенно во время вооруженного конфликта. Мы призываем все стороны сесть за стол переговоров и преодолеть разногласия", - подчеркнул Эспер.

Соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между Республикой Корея и Японией было подписано в ноябре 2016 года. Однако из-за обострения двусторонних отношений с Японией Южная Корея в августе решила не продлевать действие договора. Срок его действия истечет 23 ноября 2019 года. Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны.

Соглашение GSOMIA предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяЭспер, Марк
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