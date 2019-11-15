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Президент Южной Кореи проведет переговоры с министром обороны США

Как сообщил телеканал YTN, Мун Чжэ Ин, в частности, доведет до сведения участников встречи позицию его страны относительно ситуации вокруг соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между Сеулом и Токио

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет в пятницу встречу с министром обороны США Марком Эспером. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

По ее данным, в переговорах с президентом также примут участие командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, посол США в Республике Корея Гарри Харрис, а также ряд других высокопоставленных дипломатов.

По данным телеканала YTN, Мун Чжэ Ин доведет до сведения участников встречи позицию Южной Кореи относительно ситуации вокруг соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) между Республикой Корея и Японией, на продлении которого настаивает Вашингтон. Оно было подписано в ноябре 2016 года. Однако из-за обострения отношений с Токио Южная Корея в августе решила не продлевать действие договора. Срок его действия истечет 23 ноября.

Соглашение GSOMIA предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяМун Чжэ ИнЭспер, Марк
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