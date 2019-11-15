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Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах

Джереми Корбин отметил, что только 8-10% домов в Великобритании подключены к оптоволоконному широкополосному интернету

ТАСС, 15 ноября. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал организовать бесплатный доступ в интернет для населения страны в случае победы возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах. Об этом он заявил в пятницу.

"Только 8-10% домов в Великобритании подключены к оптоволоконному широкополосному интернету. В Японии - 97%. В прошлом году 8 из 10 человек испытали проблемы с интернетом. Итак, мы сделаем самую быструю широкополосную связь бесплатной для всех, в каждом доме в нашей стране", - написал он в Twitter.

По данным телеканала Sky News, лейбористы в случае успеха на выборах планируют частично национализировать британскую телекоммуникационную компанию BT. Согласно их планам, бесплатный доступ в интернет необходимо прежде всего обеспечить в отдаленных сельских районах, и затем к 2030 году реализовать эту практику по всей стране. Все расходы на реализацию инициативы планируется покрыть из средств, полученных после налогообложения таких крупных транснациональных компаний, как Amazon, Facebook и Google.

Выборы в парламент Соединенного Королевства состоятся 12 декабря. По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, правящая Консервативная партия опережает лейбористов на 14 процентных пунктов.

Теги
ВеликобританияКорбин, Джереми
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