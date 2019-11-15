Генпрокурор Украины: завершение следствия по делу об убийстве Гонгадзе маловероятно

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Завершение расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно. Об этом в интервью изданию "Настоящее время" сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления, - сказал гепрокурор. - Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно". Тем не менее, по словам Рябошапки, "расследование дела о заказчиках продолжается".

Что касается расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, то, по словам генпрокурора, по данному вопросу у него противоположное мнение. "Здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем", - сказал Рябошапка, реагируя на замечание о том, что дело об убийстве Шеремета тоже не расследовано. Он также выразил уверенность, что дело будет завершено в ближайшее время.

Рябошапка при этом уклонился от прямого ответа на вопрос о причастности к убийству Шеремета недавно задержанных бывших "добровольцев" супругов Владислава и Ирины Грищенко. "Могут быть, а могут и не быть. Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном деле", - сказал он.

Гонгадзе и Шеремет

Украинский журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. Главным обвиняемым в убийстве считается бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Он был задержан 22 июля 2009 года. Тогда же заказчиком убийства был назван экс-глава МВД Юрий Кравченко, который был убит в 2005 году в своем доме. 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению, однако Пукач не признал своей вины. В причастности к преступлению также подозревали экс-президента Украины Леонида Кучму и народного депутата Владимира Литвина.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Следствие после множества экспертиз так никому и не предъявило обвинение. Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".