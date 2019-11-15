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США продолжат военную поддержку Южной Кореи до передачи ей контроля над ВС

Как сообщил министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, главы военных ведомств двух стран также сошлись во мнении относительно необходимости распределения расходов на совместную оборону

ТАСС, 15 ноября. США продолжат оказывать военную поддержку Республике Корея до тех пор, пока она не сможет самостоятельно осуществлять оперативное управление своими Вооруженными силами в военное время. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Сеуле министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду по итогам 51-го ежегодного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности.

"Стороны подчеркнули необходимость продолжить работу по осуществлению передачи оперативного контроля над ВС Южной Кореи [от Вашингтона Сеулу] по мере роста нашей обороноспособности, - цитирует газета Chosun Ilbo южнокорейского министра. - При этом глава Минобороны США Марк Эспер подтвердил готовность Вашингтона оказывать военную поддержку Республике Корея до тех пор, пока Сеул не будет в состоянии самостоятельно осуществлять контроль над своими войсками". Он также отметил, что стороны договорились в 2020 году продолжить оценку готовности Южной Кореи к оперативному управлению своими ВС в военное время.

Кроме этого, Чон Гён Ду заявил, что министры сошлись во мнении относительно необходимости распределения расходов на совместную оборону и пришли к выводу, что сумма взносов должна быть установлена на взаимоприемлемых условиях до начала нового раунда переговоров. По информации Министерства иностранных дел Южной Кореи, соответствующие консультации состоятся в Сеуле 18-19 ноября.

В прошлом году американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военных в Республике Корея истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

7 ноября Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также сообщалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы на содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953 годы). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика КореяЭспер, Марк
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