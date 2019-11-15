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Кризис в Сирии

Сирия намерена вынести на площадку ООН вопрос хищения нефти со стороны США

Сирийский лидер Башар Асад при этом считает, что все жалобы "останутся на полках ООН"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дамаск намерен вынести на рассмотрение в ООН вопрос хищения Соединенными Штатами сирийской нефти. Об этом заявил в пятницу президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24", отметив, что жалобы, по его мнению, "останутся на полках ООН".

"Конечно, это естественно, - сказал он в ответ на вопрос о возможности обращения сирийской стороной в ООН по данному вопросу. - Но я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы".

"Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы - но они останутся на полках ООН", - заключил он.

Теги
СШАСирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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