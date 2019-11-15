МИД КНР потребовал от Великобритании задержать напавших на чиновника из Гонконга в Лондоне

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании должны перестать сочувствовать агрессивно настроенным радикалам из Гонконга и обеспечить поимку лиц, напавших в Лондоне на чиновника из этого специального административного района. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Подобными действиями группа противников единого Китая из Гонконга продемонстрировала, что они агрессоры, абсолютно пренебрегающие законом, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Их поступки уже перешли юридически дозволенные рамки и культурные нормы. <…> Мы требуем от Великобритании незамедлительно провести доскональное расследование по поводу произошедшего и обеспечить поимку злоумышленников".

По словам дипломата, действия гонконгских радикалов требуют немедленной жесткой реакции со стороны Лондона. "Если британская сторона не откажется от ошибочных взглядов, не исправит ситуацию и будет подливать масло в огонь, она нанесет удар по собственным интересам - ответные меры последуют однозначно", - подытожил Гэн Шуан.

Секретарь (министр) по вопросам юстиции гонконгского правительства Тереза Чэн 14 ноября во время визита в Лондон для участия в симпозиуме по вопросам арбитража подверглась преследованию группы антикитайских демонстрантов. Ее окружили порядка 30 протестующих в масках, выкрикивавших в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка. Окруженная агрессивно настроенной толпой, она упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося неясно, толкнул ли чиновника кто-то из протестующих, или она споткнулась сама.