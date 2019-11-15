Британская полиция начала расследование нападения на чиновника из Гонконга в Лондоне

ТАСС, 15 ноября. Полиция Великобритании проводит следственные мероприятия по факту нападения в Лондоне на секретаря (министра) по вопросам юстиции гонконгского правительства Терезу Чэн (китайское имя - Чжэн Жохуа). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"В настоящее время проводится дознание для установления всех обстоятельств произошедшего, на данном этапе расследования задержаний пока не проводилось", - приводит агентство заявление полиции.

В пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Великобритании должны перестать сочувствовать агрессивно настроенным радикалам из Гонконга и задержать лиц, напавших на чиновника из этого специального административного района Китая.

Тереза Чэн 14 ноября во время визита в Лондон для участия в симпозиуме по вопросам арбитража подверглась преследованию группы антикитайских демонстрантов. Ее окружили порядка 30 протестующих в масках, выкрикивавших в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка. Окруженная агрессивно настроенной толпой, она упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося не ясно, толкнул ли чиновника кто-то из протестующих, или она споткнулась сама.