Глава Пентагона привлечет Японию к обсуждению проблемы обмена разведданными Сеула и Токио

ТАСС, 15 ноября. Министр обороны США Марк Эспер пообещал провести переговоры с Японией для решения проблемы соглашения о конфиденциальности при обмене разведданными между Сеулом и Токио. Как сообщает в пятницу агентство Yonhap, об этом глава Пентагона заявил на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что Эспер с пониманием отнесся к позиции Южной Кореи и заявил, что обратится к японской стороне с "просьбой приложить усилия для плавного разрешения создавшейся проблемы". В свою очередь южнокорейский лидер выступил за "продолжение трехстороннего сотрудничества США, Республики Корея и Японии в сфере безопасности" и поддержание диалога для обеспечения безопасности в регионе.

15 ноября пресс-секретарь администрации президента Республики Корея Ко Мин Чжун заявила, что позиция Южной Кореи относительно соглашения об обмене разведданными остается неизменной и правительство не планирует его продлевать, если Токио не отменит экспортные ограничения в отношении Сеула.

Договор был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам. Из-за обострения двусторонних отношений с Токио Сеул решил не продлевать действие договора. Срок действия этого соглашения истечет 23 ноября.