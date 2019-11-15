Экс-министр финансов Ливана согласился сформировать новый кабинет

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади дал согласие на назначение премьер-министром республики. Об этом аявил в пятницу и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль.

"В понедельник по итогам парламентских консультаций ему [Сафади] будет поручено сформировать новое правительство", - привел слова Басиля телеканал Al Hadas.

75-летний политик и бизнесмен из северного ливанского города Триполи неоднократно входил в состав кабинета министров и трижды избирался депутатом парламента с 2000 года. В 2011-2013 годы он занимал пост министра финансов республики в правительстве Наджиба Микати. Супруга Сафади - Виолетт Хайралла - была госминистром по вопросам трудоустройства женщин и молодежи в коалиционном кабинете премьер-министра Саада Харири, ушедшем в отставку 30 октября.