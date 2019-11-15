Эксперты Пентагона проводят на Украине "инспекцию" предприятий "Укроборонпрома"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Группа специалистов Института оборонного анализа США прибыла на Украину с целью познакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"На Украине серьезная американская военная инспекция, - пишет издание. - С 11 по 21 ноября представители одного из подразделений Пентагона - Института оборонного анализа США - поведут ряд встреч на предприятиях "Укроборонпрома". Им, по сути, покажут всю внутреннюю кухню нашей оборонки".

По данным издания, ссылающегося на внутреннее распоряжение "Укроборонпрома", подписанное гендиректором Айварасом Абромавичусом, всем руководителям структурных подразделений концерна предписано принять участие во встречах с американской делегацией. А руководители дивизионов бронетанковой техники, оружия и боеприпасов, радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения и другие должны организовать их визиты на производственные предприятия.

Всего за девять дней американские военные объездят практически все ключевые оборонные предприятия страны. Основные темы обсуждений с директорами предприятий - "будущее компаний в контексте планов по консолидации, объединению, смене формы управления, а также планов перехода на новые линии производства, проблемы в цепочке поставок, список компаний, с которыми сотрудничает предприятие". Руководителей попросили также "подготовить полный расклад по персоналу, оборудованию, непрофильным активам, долгам".

Эксперты рассказали "Стране", что происходящее напрямую связано с попыткой американцев заблокировать продажу китайцам завода "Мотор Сич". "После того как стало известно, что технологии этого предприятия могут уплыть глобальному конкуренту США, американцы решили предупредить подобные ситуации в будущем", - отмечает "Страна".

Американцы уже "проинспектировали" киевские заводы "Генератор", автоматики, бронетанковый, НИИ "Квант" и "Квант-Радиолокация", КБ "Луч", Житомирский бронетанковый, "Завод 410 гражданской авиации", Жулянский машиностроительный завод "Визар", "Меридиан им Королева", завод "Артем", "Укроборонсервис", "Импульс" и другие. В дальнейших планах - Львовский радиоремонтный , бронетанковый, авиаремонтный заводы, Харьковский завод имени Малышева, КБ приборостроения, бронетанковый, механический, машиностроительный завод ФЭД и другие предприятия.

"По сути, власти попросту сливают украинскую оборонку американцам", - заявляет "Страна", ссылаясь на мнение экспертов. "На такое распоряжение "Укроборонпрома" по-хорошему должна была отреагировать СБУ, так как речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне. Разглашение гостайны может квалифицироваться как госизмена, за которую может грозить пожизненное заключение", - пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.