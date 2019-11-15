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Выборы президента США - 2020

NYT: экс-мэр Нью-Йорка потратит около $100 млн на политическую рекламу против Трампа

Реклама главным образом будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов, в том числе из Аризоны, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина

ТАСС, 15 ноября. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, рассматривающий возможность вступления в борьбу за Белый дом в качестве претендента от Демократической партии, намерен потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, дискредитирующую президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, реклама главным образом "будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов", в том числе из Аризоны, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. Как отметило издание, выделение такого количества средств на усилия по дискредитации Трампа - "показатель финансовой мощи" Блумберга.

"Блумберг - наиболее подходящий кандидат для того, чтобы победить Трампа", - приводит газета слова политического советника экс-мэра Говарда Вульфсона.

В настоящее время в президентской гонке от демократов участвуют около 20 претендентов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин). Согласно опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, Блумберг пользуется поддержкой 4% избирателей-демократов, значительно уступая по популярности бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену (31%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (20%) и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18%).

На место кандидата от Республиканской партии пока претендуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. 59-е выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Согласно оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд. "Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании", - заметило агентство АP.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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