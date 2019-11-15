Помпео провел переговоры с главой МИД Франции

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях министерской конференции стран коалиции по борьбе с ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) сотрудничество в рамках НАТО, вопрос вступления Албании и Северной Македонии в ЕС, а также поддержку Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили усилия, гарантирующие разгром ИГ. Стороны также рассмотрели необходимость продолжения сотрудничества в рамках НАТО, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео подтвердил твердую приверженность администрации США альянсу".

"Министры обменялись мнениями о важности присоединения Албании и Северной Македонии к ЕС, поддержки Украины и привлечения Ирана к ответственности за продолжающиеся провокации", - сообщили в Госдепартаменте.