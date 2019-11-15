Медведчук призвал продлить закон о статусе Донбасса для успеха нормандского саммита

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Украины должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, если они желают результативного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украина подписала подтверждение "формулы Штайнмайера", но возникает другой вопрос: "Закон об особом статусе Донбасса, который именуется "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей", прекращает действие ровно через полтора месяца, 31 декабря", - отметил Медведчук. Политик напомнил, что этот закон лежит в основе "формулы Штайнмайера".

Он высказал опасения, что действие этого правового акта не будет продлено, так как президент Украины Владимир Зеленский и руководство Верховной рады заявляют о планах разработки нового закона о статусе Донбасса. При этом, по словам Медведчука, украинская власть игнорирует тот факт, что вопрос об особом статусе был разрешен на нормативно-правовом уровне, закреплен в минских соглашениях, а также в заявлении стран "нормандской четверки" и в резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающих эти соглашения. Медведчук напомнил, что необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины обсуждалась в понедельник в телефонном разговоре президента России Владимира Путина м канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В связи с позицией Киева по закону об особом статусе лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поставил под сомнение утверждения Дарьи Олифер - пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы о том, что Украина выполнила свои обязательства по "формуле Штайнмайера" и сняла препятствия для проведения саммита "нормандской четверки".

"Я думаю, что встреча в нормандском формате должна иметь место, она должна быть результативной, эффективной, необходимо подготовить проекты решений этой встречи", - считает Медведчук. "Самое главное - реализация "формулы Штайнмайера", к которой присоединилась Украина, а ее фундамент - закон об особом статусе", - полагает политик.

"Поэтому я считаю, что Верховная рада должна продлить действие закона об особом статусе, - заявил Медведчук. "Потому что если вести речь о том, что в него необходимо вносить изменения или разрабатывать новый закон, то тогда все эти вопросы необходимо согласовывать со всеми заинтересованными сторонами. Я думаю, что это путь длинный, он отодвигает время встречи в нормандском формате".

"Формула Штайнмайера"

В ходе дискуссий в Минске представители Луганской и Донецкой народных республик систематически настаивают на реализации предложенной в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН под номером 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.