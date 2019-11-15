Президент Туниса поручил сформировать кабинет специалисту по агрономии Хабибу Жемли

ТУНИС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в пятницу поручил сформировать правительство бывшему государственному секретарю при министре сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства, специалисту в области агрономии Хабибу Жемли. Как сообщили местные СМИ, кандидатура Жемли была утверждена накануне руководством исламистской партии "Ан-Нахда", обеспечившей себе право выбрать главу кабинета благодаря победе на парламентских выборах.

Согласно Конституции Туниса, на формирование правительства Жемли предоставляется один месяц. В случае возникновения трудностей этот срок может быть продлен еще на месяц. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей (однопалатным парламентом).

Жемли родился 28 марта 1959 года в городе Кайруане, расположенном в центральной части Туниса. По образованию он - специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур и управлению сельхозпредприятиями. Продолжительное время Жемли работал на руководящих должностях в частных агропромышленных компаниях. С февраля по декабрь 2013 года он занимал пост государственного секретаря при министре сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства в правительстве Али Лараеда. После ухода с госслужбы Жемли не принимал участия в политической жизни республики.