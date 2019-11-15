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Представителем кабмина Украины в Раде назначена депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк

До работы в парламенте она занимала должности в бизнес-сегменте

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк назначена представителем правительства в парламенте вместе Ирины Верещук, которая ранее отказалась от этой должности. Такое решение принято в пятницу на заседании кабмина.

"Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной раде народного депутата Елену Шуляк", - сообщила пресс-служба кабмина.

Шуляк является заместителем председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До работы в парламенте занимала должности в бизнес-сегменте, а также на общественных началах выполняла обязанности вице-президента Союза украинских предпринимателей.

Ранее должность представительства кабмина в Раде занимала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Однако накануне она заявила о сложении своих полномочий на этом посту, так как не нашла общего языка с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Известно также, что она была в числе тех депутатов от "Слуги народа", которые на этой неделе не проголосовали за законопроект о внедрении рынка земли в стране, который вызвал серьезные дискуссии как внутри украинского политикума, так и у общественности.

Теги
Украина
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