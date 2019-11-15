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Беспорядки в Чили

В Госдепе сообщили, что вопрос о возможном переносе саммита АТЭС из Чили в США не решен

Заместитель госсекретаря США Кит Крак также отказался комментировать сведения о том, что Соединенные Штаты предлагают Чили провести саммит в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Вопрос о возможном переносе саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из Чили в США окончательно не решен. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак.

"Не думаю, что это уже определено. И мы, безусловно, ведем обсуждения с Чили относительно того, как мы можем поддержать их любым возможным образом. На этом остановлюсь", - сказал он. Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США комментировал вопрос о том, на какой стадии находится подготовка очередного саммита АТЭС и где может состояться эта международная встреча на высшем уровне.

Он также отказался подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Соединенные Штаты предлагают Чили провести саммит в Лас-Вегасе (штат Невада), сославшись на то, что просто не владеет информацией на данный счет. "Я об этом не слышал. Я такого даже не слышал", - заверил американский дипломат.

В конце 2020 года саммит АТЭС принимает Малайзия. В ноябре 2019 года данное совещание должно было состояться в Чили, однако президент этой южноамериканской страны Себастьян Пиньера отменил его из-за внутриполитической ситуации, сопровождавшейся массовыми акциями протеста после попытки повышения расценок на проезд в общественном транспорте. Затем западные средства массовой информации передали, что Вашингтон и Сантьяго изучают возможность совместного проведения саммита в январе на территории США. Однако Малайзия публично выступила против этой инициативы.

Теги
СШАЧилиБеспорядки в Чили
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