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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии: Моралес ответит перед законом в случае возвращения в страну

Экс-президент Боливии в настоящее время находится в Мексике

МЕХИКО, 15 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес может вернуться на родину из Мексики, но в этом случае он может предстать перед судом за нарушения, допущенные на октябрьских выборах. Такое мнение высказала в пятницу исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

"Эво Моралес уехал сам, никто его не выгонял, - приводит слова Аньес на своем сайте мексиканская газета El Universal. - Он может вернуться, но ему придется ответить перед законом за подлог на выборах". Моралес в свою очередь отрицает такого рода обвинения.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки, в ходе которых погибли не менее 10 человек, свыше 500 пострадали.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от главы государства уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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