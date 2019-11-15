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Политический кризис в Боливии

Моралес считает, что США предлагали ему самолет, чтобы обманом доставить в Гуантанамо

Ранее экс-президент Боливии прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище

ТАСС, 16 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США предлагали Мексике помощь с его транспортировкой из Боливии в Мехико, чтобы обманом доставить его в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано в пятницу.

"США позвонили министру иностранных дел Боливии [Карен Лонгарик] с предложением направить нам самолет, который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо", - отметил он.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от главы государства уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

12 ноября Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаСШАПолитический кризис в Боливии
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