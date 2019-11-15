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В столкновениях у города Кочабамба в Боливии погибли пять человек

Десятки пострадали

ТАСС, 16 ноября. Как минимум пять человек погибли и не менее 50 получили ранения в пятницу в столкновениях у боливийского города Кочабамба. Как сообщила газета Razon, военнослужащие и сотрудники полиции не пропустили в город сторонников Эво Моралеса из числа производителей коки.

По словам Хайме Суриты, главы полицейского департамента, у манифестантов было изъято огнестрельное оружие, самодельные гранатометы и взрывчатые вещества. "Мы до конца вели переговоры, но тогда, когда ситуация выходит из-под контроля, полиция должна вмешаться и восстановить общественный порядок", - сказал Сурита.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес, на тот момент занимавший должность главы государства. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки, сопровождавшиеся гибелью людей.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от главы государства уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Теги
Боливия
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