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Суд в США вынесет приговор по делу экс-советника штаба Трампа Гейтса 17 декабря

Ранее бизнесмен пошел на сделку со следствием и сознался в совершении преступлений во время работы с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия вынесет 17 декабря приговор по делу Рика Гейтса - бывшего советника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. С соответствующим документом корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в базе данных инстанции.

"Вынесение приговора по делу Гейтса назначено на 10:00 (по местному времени, 18:00 мск - прим. ТАСС) 17 декабря 2019 года", - отмечается в тексте.

Ранее бизнесмен Гейтс пошел на сделку со следствием и сознался в совершении преступлений во время работы с экс-руководителем предвыборного штаба республиканца Трампа Полом Манафортом, дав против него показания.

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