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NYT: Трамп хочет продлить разрешение для ряда фирм США на деловые связи с Huawei

О продлении на какой срок идет речь, газета не уточняет

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена продлить срок, в течение которого ряду американских фирм разрешается поддерживать деловые связи с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В том же месяце ведомство разрешило ряду американских компаний, в значительной степени зависящих от сотрудничества с Huawei, поддерживать с ней некоторые деловые связи. Срок действия данного разрешения должен истечь 18 ноября.

По словам источников NYT в администрации намерены продлить эти лицензии. На какое именно время, пока не уточняется.

Как отмечает издание, на пролонгации настаивают власти Китая. В американской администрации считают, что этот шаг может способствовать подвижкам в консультациях между Вашингтоном и Пекином по торговле. Источники газеты не исключают, что США откажутся от своих намерений, если в ходе переговоров возникнут новые трудности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, которым запретил американским правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE ("Зи-ти-и"). Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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