В Париже ввели ограничения движения общественного транспорта из-за планируемых протестов

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти распорядились ограничить работу общественного транспорта в Париже по причине ожидающихся в субботу манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщило Парижское автономное управление транспорта (RATP).

"В субботу, 16 ноября, по приказу префектуры полиции по причине манифестаций ограничено движение транспорта с 7:00 (9:00 мск - прим. ТАСС)", - отметили в управлении. Согласно данным, опубликованным на сайте организации, ограничение работы коснется 16 линий метро. В частности, будут закрыты станции в районе Елисейских Полей и расположенного рядом Елисейского дворца, площади Шарля де Голля, на которой находится Триумфальная арка, в кварталах Сената, Национального собрания, Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра) и собора Парижской Богоматери.

Помимо метро ограничения введены на более чем 60 автобусных маршрутах. "Некоторые автобусные маршруты будут отменены или изменены", - пояснили в RATP. Власти также распорядились перекрыть несколько станций проходящей через город электрички RER.

Некоторые ограничения будут действовать и в воскресенье. В основном они коснутся перекрытия станций метро и RER.

По данным источников Agence France-Presse, полиция ожидает, что в город вместе с манифестантами в субботу на юбилей движения, которое провело первые акции протеста 17 ноября 2018 года, могут прибыть 200-300 радикалов, плюс 100-200 человек из крайне левых французских группировок. О намерении участвовать в акции протеста на Елисейских Полях заявили в социальных сетях более 5 тыс. человек. Еще около 7 тыс. высказали свою заинтересованность участвовать в дне протеста в столице.

Всего в стране "желтые жилеты" намерены провести не менее двух сотен акций, в том числе в таких крупных городах, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.