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Кризис в Сирии

В Турции сообщили о завершении седьмого патрулирования с РФ на северо-востоке Сирии

По данным турецкого военного ведомства, его протяженность составила 26 км

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские и турецкие военные завершили седьмое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"Турецкие и российские военные подразделения в соответствии с планами завершили седьмое наземное патрулирование при поддержке БПЛА к востоку от реки Евфрат. В наземном патрулировании, которое проводилось в секторе Камышлы - Дерик, принимали участие по четыре [бронированных] автомобиля с каждой стороны. Патрулирование также проходило при поддержке вертолета, проводилось на глубину 10 км [вглубь Сирии], его протяженность составила 26 км", - отмечается в заявлении.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии прошло 1 ноября в районе Эль-Камышлы.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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