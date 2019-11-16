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Акции протеста во Франции
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Не менее 16 участников акций протеста "желтых жилетов" задержаны в Париже

Ранее участники движения пытались перекрыть парижскую окружную дорогу

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 16 участников акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Об этом говорится в распространенном в субботу в Twitter сообщении парижской префектуры полиции.

"К 10 часам утра (12:00 мск) полицейские провели 16 задержаний и 1192 досмотра", - отмечается в сообщении. Отмечается, что несколько задержаний произошли еще до начала акций протеста, а некоторые - во время их проведения.

Ранее участники движения "желтых жилетов" предприняли попытку перекрыть парижскую окружную дорогу, бульвар Переферик, на северо-западе столицы. Несколько десятков манифестантов приняли участие в акции на площади Италии в 13-м округе Парижа (юг), где соорудили небольшую баррикаду из рабочего мусора и кусков металлического заграждения, а затем подожгли ее.

 

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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