СМИ: военнослужащие Китая помогли расчистить улицы Гонконга от баррикад

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 ноября. /ТАСС/. Десятки солдат расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в субботу добровольно вышли на улицы города, чтобы помочь расчистить их от мусора и баррикад, оставленных радикальными демонстрантами. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Одетые в шорты и футболки бойцы НОАК устроили импровизированный субботник в районе Коулун Тон в материковой части города. Они убрали кирпичи, разбросанные протестующими на проезжей части, и тем самым разблокировали движение транспорта в данном районе. Их инициативу затем подхватили местные жители, взявшиеся помогать в расчистке дорог. Власти не комментируют идею привлечения военных, которые до сих пор ни разу не появлялись на улицах города с начала протестов.

Гонконг с начала текущей недели охвачен транспортным хаосом. Раскидав на проезжей части кирпичи и мусор, антиправительственные демонстранты заблокировали движение транспорта по ряду дорог. Некоторые улицы и туннели до сих пор остаются перекрытыми, баррикады никто расчищать не спешит.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на уступки властей и отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они нанесли серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору и местной экономике в целом.