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Reuters: Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном

По данным агентства, такое решение принято из-за акций протеста, которые проходят в обеих республиках

ТАСС, 16 ноября. Ирак на неопределенный срок приостановил работу КПП "Шаламче" на границе с Ираном. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

По их данным, Тегеран потребовал закрытия перехода из-за протестов в обеих республиках.

В Ираке с начала октября не прекращаются демонстрации против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. В Иране в пятницу начались протесты после того, как правительство вдвое повысило цены на бензин.

Теги
ИранИрак
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