Reuters: Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном

ТАСС, 16 ноября. Ирак на неопределенный срок приостановил работу КПП "Шаламче" на границе с Ираном. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

По их данным, Тегеран потребовал закрытия перехода из-за протестов в обеих республиках.

В Ираке с начала октября не прекращаются демонстрации против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. В Иране в пятницу начались протесты после того, как правительство вдвое повысило цены на бензин.