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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что на участке разведения сил и средств "Петровское - Богдановка" продолжаются работы по разминированию

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли район села Петровское в Донбассе. Об этом в субботу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 11:32 и 11:50 Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь со стороны населенных пунктов Викторовка и Богдановка по селу Петровское из зоны разведения сил и средств", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В центре уточнили, что сегодня, согласно плану, на участке разведения сил и средств "Петровское - Богдановка" продолжаются работы по разминированию, которые начались в среду. С 10 ноября, по данным СЦКК, в указанном районе зафиксировано семь обстрелов со стороны ВСУ, четыре из которых в пределах участка проводимых работ.

9 ноября Донецкая народная республика и Украина приступили к отводу сил и средств в Донбассе на последнем пилотном участке в Петровском. Силы ДНР завершили вывод своих подразделений и вооружений из Петровского в субботу. Глава пресс-службы "операции объединенных сил" Украины в Донбассе Александр Штупун заявил в понедельник, что ВСУ также завершили отвод своих сил и средств от линии соприкосновения в Петровском.

Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской. Отвод сил сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

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