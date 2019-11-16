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Sky: приговор экс-президенту Судана по обвинениям в коррупции будет вынесен 14 декабря

Сторона обвинения должна представить свое окончательное заключение по делу 24 ноября

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Судане вынесет приговор бывшему президенту Омару аль-Баширу по предъявленным ему обвинениям в коррупции 14 декабря. Соответствующее решение приняла в субботу судебная коллегия в Хартуме, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Речь, в частности, идет о первом эпизоде заведенного в его отношении дела, касающегося обнаружения в ходе обыска после свержения аль-Башира в апреле этого года секретной комнаты в президентском дворце, где хранились $113 млн. Адвокаты изначально заявляли, что эта сумма поступила в виде гранта из одного из арабских государств в рамках сотрудничества между руководителями, предназначалась для финансирования определенных отраслей экономики, и что бывший глава государства не присвоил себе ни единого цента. На прошлых заседаниях аль-Башир подтвердил, что часть средств - $25 млн - поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

24 ноября свое окончательное заключение по делу должна представить сторона обвинения. 8 декабря выступят представители защиты.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Судебный процесс против над ним начался 19 августа. Коллегия адвокатов бывшего президента состоит из 97 человек во главе с Ахмедом Ибрагимом аль-Тахером. Аль-Баширу предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег, незаконных финансовых махинациях и сделках с иностранными фондами, ему грозит более 10 лет тюремного заключения, а также в финансировании терроризма и подстрекательстве к убийству демонстрантов.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданСаудовская Аравия
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