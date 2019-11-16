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СМИ: в Киеве задержан руководитель Укрэксимбанка

О причинах задержания Александра Гриценко не сообщается

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан в субботу в Киеве правоохранительными органами.

"Есть информация о задержании главы банка Гриценко. Это не похищение", - сообщил украинскому агентству УНН источник в правоохранительных органах, не указав, какое именно из силовых ведомств проводило задержание. Также неизвестно, что стало причиной задержания.

ТАСС пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов Украины о случившемся.

Ранее в субботу украинский канал "Прямой" сообщил со ссылкой на родственника Гриценко, что он был похищен.

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Украина
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