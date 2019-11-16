Служба безопасности Украины подтвердила задержание главы Укрэксимбанка

КИЕВ, 16 ноября. ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ", - написала Гитлянская в Facebook.

По ее словам, Гриценко был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем). Расследование дела ведет Генеральная прокуратура Украины.

Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь бывших и действующих работников Национального банка Украины (НБУ) и VAB Банка по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен (примерно $48 млн) стабилизационного кредита, предоставленного НБУ в 2014 году. Также задержаны представители частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB Банка.